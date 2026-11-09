Nel fine settimana in cui il basket sardo piange la scomparsa di Tore Serra, vera e propria icona del basket sardo e in generale dello sport isolano, si è giocata la quinta giornata del torneo di Serie B Femminile.

Terzetto. Sono sempre Astro Cagliari, Antonianum Quartu e Fenix Sassari a guidare la classifica. L’Astro, che ha una gara in meno rispetto alle altre due battistrada, si impone in casa contro la Mercede Alghero per 89-46. Le cagliaritane impongono subito il loro ritmo e volano sul +21 già al 10’ (27-6), allungando ulteriormente all’intervallo (50-20 al 20’). Il secondo tempo le padrone di casa controllano, fino al +43 finale. Miglior realizzatrice è Demetrio Blecic, dell’Astro, con 16 punti. L’Antonianum, invece, si impone in trasferta, sul parquet della Dinamo Lab, per 33-98. Quartesi sul +8 al 10’ (16-24) e margine incrementato al 20’, sul +23 (22-45). Nella seconda parte arriva un ulteriore break che chiude definitivamente la partita. Nell’Antonianum, Scanu chiude con 17 punti personali. Infine, la Fenix Sassari, batte a domicilio il Su Planu per 28-67. Break decisivo nel corso del terzo quarto (chiuso 26-53), grazie anche all’apporto, nelle fila sassaresi, di Loriga (21 punti per lei a fine gara).

Inseguitrice. Dietro alle prime 3 si inserisce Elmas che vince in casa della SAP Alghero per 51-58. Partita combattuta ed equilibrata per oltre 30’ di gioco (14-16 al 10’, 25-26 al 20’ e 39 pari al 30’). Le masesi effettuano il break decisivo a metà dell’ultimo quarto e portano a casa il terzo successo stagionale. Top scorer della gara è Ruggeri, dell’Elmas, con 27 punti.

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