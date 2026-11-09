Medaglia di bronzo per il pugile turritano, Ismaele Pintadu, un risultato raggiunto nella fase Nazionale dei Campionati Italiani Under 15 dìsputati dal 4 al 8 novembre. L’atleta della Asd SE.SA Boxing, classe 2013, non ancora tredicenne ed alla sua prima esperienza in un torneo Nazionale, ha affrontato con autorità e grinta diverse teste di serie del Torneo nella categoria 44kg, eliminando agli ottavi di finale Tiziano Rapicavoli (Sicilia) ed ai quarti di finale Baron Karl (Toscana).

Due prestazioni maiuscole con verdetti unanime rilasciati dai 5 giudici a bordo ring, che lo hanno proiettato in zona medaglia. Purtroppo interrompe il suo percorso in semifinale contro l'esperto pugile Abruzzese Ryan Zimagligni, seconda testa di serie del Torneo, il quale grazie ad una boxe attendista ha vinto di stretta misura nonostante un ritmo impostato sul pressing da parte dell'atleta della Sesaboxing. Un terzo posto che vale la medaglia di bronzo, con i suoi 12 anni è risultato la rivelazione della categoria 44kg. Un 2026 da incorniciare per la Asd SE.SA Boxing Group Porto Torres, che dopo la medaglia d'oro di Arturo Maltoni ottenuta nel campionato italiano Under 17, mette in bacheca un'altro grande risultato Nazionale a conferma dell' ottimo lavoro quotidiano portato avanti dai tecnici FPI Pietro Pintadu Antonello Loi e Marco Masia.

"Lasciamo che i ragazzi si godano per qualche giorno i giusti elogi per questi straordinari risultati ottenuti, il nostro compito è quello di continuare giorno dopo giorno a lavorare in Palestra, ed a tal proposito facciamo un appello all'Amministrazione Comunale di Porto Torres, affinché valuti in tempi stretti la proposta di concessione pluriennale presentata a Maggio 2026 dal nostro Direttivo. La SE.SA Boxing non ha più tempo, da Gennaio 2027 infatti non avremo più uno spazio dove allenare i nostri ragazzi, spiegano i Tecnici FPI. Porto Torres non può permettersi di disperdere un patrimonio sportivo di oltre 150 Atleti".

Queste le parole dei tecnici Loi e Pintadu, i quali auspicano che al più presto si sblocchi la situazione amministrativa.

© Riproduzione riservata