Si chiude l'esperienza di Simone Marini sulla panchina del Calangianus. Lo ha reso noto la società con un comunicato ufficiale, nel quale annuncia di aver deciso di interrompere il rapporto con il proprio allenatore dopo nove giornate di campionato.

La decisione arriva all'indomani della sconfitta casalinga di domenica 8 novembre contro la Villacidrese, che si è imposta per 3-1. Un risultato che lascia i giallorossi al penultimo posto della classifica di Eccellenza con 6 punti, alla pari con il Tempio e uno sopra il Tortolì, fanalino di coda. Il bilancio del Calangianus dopo nove turni è di 2 vittorie e 7 sconfitte, senza alcun pareggio, con 11 gol segnati e 20 subiti.

Nella nota, il club ringrazia il tecnico «per il lavoro svolto, la professionalità e la dedizione dimostrate durante il suo percorso in giallorosso». Un percorso durato due stagioni, che la società definisce vissute «con passione e attaccamento ai nostri colori» e a una piazza, quella di Calangianus, alla quale Marini viene descritto come profondamente legato.

Il comunicato si conclude con gli auguri all'allenatore per il prosieguo della carriera, sottolineando che il percorso condiviso «resterà parte della storia sportiva della nostra società».

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