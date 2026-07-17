Sofia Corona, nuova campionessa Italiana di Terza Categoria di tennis nel singolare femminile. Il successo è stato conquistato sui campi dello Sporting Club Quartu al termine di una splendida settimana di tennis e di una finale vinta con determinazione e talento. A concorrere per il titolo, 131 atlete da tutta Italia. «Per noi questa vittoria-dice il sindaco di Villaputzu, Pierpaolo Piu - ha un sapore ancora più speciale. Sofia è cresciuta tennisticamente a Villaputzu. Proprio qui, sui campi del nostro circolo, insieme alla sorella Sara -ha aggiunto Piu - Sofia Corona ha mosso i suoi primi passi nel tennis e costruito una parte importante del suo percorso sportivo, arrivando anche a conquistare il campionato Sardo di D2 con il circolo di Villaputzu. Con i colori del Quattro Mori Tennis Team, Sofia ha raggiunto un traguardo prestigioso: il titolo di Campionessa Italiana. Dietro una vittoria così ci sono talento e qualità, ma soprattutto allenamento, sacrificio, costanza e una grandissima passione. A Sofia – chiude il sindaco Piu – i miei complimenti a nome di tutta la comunità».

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