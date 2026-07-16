Undici edizioni, oltre cinquanta squadre attese e più di duecento giocatori pronti a sfidarsi sul parquet allestito in Piazza Margherita Hack. "Villasimius a Canestro" si prepara a vivere un nuovo capitolo, che la posiziona ancora una volta tra gli appuntamenti più attesi dell'estate cestistica sarda.

Organizzata dall'Antonianum Basket Quartu, la manifestazione andrà in scena il 26 e 27 luglio nella suggestiva cornice di piazza Margherita Hack. La formula prevede il tradizionale torneo di basket 3 contro 3, affiancato dalle gare di tiro da tre punti e delle schiacciate.

Nato oltre dieci anni fa quasi per gioco, il torneo è cresciuto progressivamente fino a diventare una presenza fissa nel calendario estivo, richiamando ogni anno atleti da tutta l'Isola.

L'edizione 2026 sarà arricchita anche dalla presenza del tecnico canadese Tom Johnson, allenatore internazionale Fiba con esperienze in diversi Paesi europei e collaborazioni anche negli Stati Uniti. Johnson guiderà un clinic riservato agli allenatori e un training camp dedicato ai giovani cestisti, e affronterà i temi legati alla metodologia dell'allenamento e allo sviluppo tecnico individuale.

L'iniziativa rientra nel percorso di promozione del basket portato avanti dall'Antonianum, che attraverso il torneo e le attività formative punta a offrire occasioni di crescita tanto ai giovani atleti quanto agli allenatori del territorio.

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