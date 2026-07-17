Doppia ufficialità in casa Dorgalese che porta in rosa Luca Isoni e Mauro Calvia.

Il primo, centrocampista classe 1999, arriva dopo tre stagioni e mezzo con il Supramonte. Per lui anche un passato in Eccellenza con il Taloro Gavoi. Isoni darà esperienza e qualità al reparto di centrocampo, in vista di un annata che si preannuncia molto scoppiettante per i rossoblù.

Il secondo, Calvia, è stato il quinto miglior realizzatore di tutto il Girone C della passata stagione con 25 gol. Proveniente dal Corrasi Oliena, si unisce al reparto in cui troverà anche Antonio Mesina. Nel suo passato tante esperienze tra Prima e Seconda Categoria con le maglie di Cala Gonone, Oniferese, Abbasanta, Buddusò e Bittese.

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