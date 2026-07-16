Esperia e Sennori traslocano. Dopo l'esperienza nella Conference del Centro Italia, le due rappresentanti del basket sardo in Serie B Interregionale fanno le valigie e si spostano nella Conference Nord.

Il consiglio federale della Fip, riunitosi oggi a Roma, ha ratificato la composizione dei gironi per la prossima quarta divisione nazionale: l'Esperia Cagliari e la Klass Sennori sono state inserite nel Girone A, e dovranno vedersela con: Don Bosco Crocetta, College Basket Borgomanero, Oleggio, Casale Monferrato, Gallarate, Saronno, Virtus Cermenate, Pavia, Basket 7 Laghi, Campus Varese, Varese Academy, Nervianese e Bocconi Team Milano.

Un raggruppamento difficile, ma che potrebbe aprire scenari migliori rispetto al recente passato. Più competitivo sul piano fisico, il Girone Nord porta però in dote dei campi meno caldi e trasferte più agevoli. Tolta Casale Monferrato, inoltre, le due compagini sarde non dovranno vedersela con "nobili decadute" costruite con budget da categorie superiori.

Sia i rossoblù cagliaritani che i romangini, intanto, sono alle prese con i primi passi nella costruzione dei rispettivi roster. Per entrambi c'è aria di rifondazione: l'Esperia, dopo essersi separata da Frattoni, è pronta a salutare anche Thiam e Morgillo, mentre su Potì sono in corso delle valutazioni approfondite, così come sui giocatori locali. Sennori, invece, ha già ufficializzato l'addio del pivot Obinna Nwokoye, tra i protagonisti dell'ultima salvezza.

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