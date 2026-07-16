Secondo colpo in entrata per il Decimo07 che si assicura le prestazioni di Carlos Mboup per la prossima stagione. Il centravanti si trasferisce dal Guspini con cui ha militato nell'ultimo anno e mezzo. Il centravanti classe 1997 porterà esperienza e qualità nel reparto avanzato della squadra di Riccardo Spini.

Mboup conta infatti diverse esperienze tra Promozione ed Eccellenza con le maglie di Sant'Elena, Orrolese, Castiadas, Villacidrese e, l'ultima nell'ordine, il Guspini.

Sui social la società scrive: «NEW ENTRY Un cecchino è arrivato in città!! Siamo lieti di presentarvi Carlos Mboup!!!! Carlos è una punta completa, fortissimo fisicamente, tecnica sopraffina, killer instict da vero centravanti. Cresciuto tra Promozione ed Eccellenza con le maglie di Sant'Elena, Castiadas e Guspini, si è sempre distinto per la grande quantità di gol segnati, superando più di una volta i 20 centri stagionali. Benvenuto alla 07 Carlos!!!».

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