Cambia il format della Serie A2 Femminile. La LegabBasket Femminile ha ufficializzato la formula del campionato 2026/27, che prenderà il via il 3 ottobre e vedrà ai nastri di partenza anche quattro squadre sarde: Virtus Cagliari, Cus Cagliari, San Salvatore Selargius e la Mercede Alghero, ufficialmente ripescata dopo l'ultima seduta del consiglio federale Fip.

Le formazioni al via saranno divise in due gironi da 11 squadre e disputeranno una regular season di 22 giornate, in programma fino al 20 marzo 2027. Al termine della prima fase, soltanto le prime sei classificate di ciascun raggruppamento potranno evitare la lotta per non retrocedere. Le prime due accederanno direttamente ai playoff promozione, mentre le squadre dal terzo al sesto posto si contenderanno gli ultimi quattro posti disponibili attraverso un turno di qualificazione, previsto tra il 31 marzo e il 4 aprile.

Per chi chiuderà dal settimo al decimo posto scatterà invece la nuova Poule Retrocessione, in calendario dal 3 aprile al 22 maggio. Le otto squadre coinvolte formeranno un girone unico, mantenendo i punti conquistati negli scontri diretti della regular season e affrontando soltanto le formazioni provenienti dall'altro girone. A salvarsi saranno appena le prime due: le altre sei retrocederanno in Serie B, aggiungendosi alle ultime classificate dei due gironi, condannate direttamente al termine della stagione regolare.

I playoff si disputeranno invece tra il 24 aprile e il 16 maggio e metteranno in palio un solo posto in Serie A1.

Novità anche per la Coppa Italia di A2. Dopo anni di Final Eight, la competizione cambierà formula: le prime quattro classificate di ciascun girone al termine dell'andata si sfideranno in un turno di qualificazione con gare di andata e ritorno (6 e 13 gennaio), mentre le quattro vincitrici accederanno alla Final Four del 26 e 27 marzo, che assegnerà il trofeo.

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