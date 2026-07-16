Promozione, l'Uta ufficializza Alessandro SidduIl giocatore, classe 1997, arriva dal Cus Cagliari con cui ha militato nelle ultime quattro stagioni
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Nuovo colpo in casa Uta che ufficializza l'arrivo di Alessandro Siddu. Il giocatore, classe 1997, arriva dal Cus Cagliari con cui ha militato nelle ultime quattro stagioni. Si tratta di un attaccante rapido e veloce che nell'ultima annata ha messo a segno 3 gol. Nel suo passato anche l'Eccellenza con La Palma Monteurpinu oltre a Sigma Cagliari, Asseminese ed Esseci Sigma Cagliari. Adesso, una nuova avventura, sotto la guida del tecnico Madau che, oltre ai già confermati Porru e Piras, potrà contare sulle prestazioni di Siddu.