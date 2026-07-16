Arriva il primo acquisto in casa Santa Giusta in vista della prossima stagione. La compagine lagunare, che nella prossima stagione parteciperà al torneo di Prima Categoria, ha infatti ufficializzato l’innesto di Andrea Carta, portiere, l’anno scorso a Samugheo in Promozione e già visto anche a Ghilarza, Freccia Parte Montis e Arborea.

A darne l’annuncio è la stessa società. “Primo colpo di mercato per la stagione 26/27 – si legge nella nota - Andrea Carta è un nuovo giocatore dell'Asd Santa Giusta, nonostante la giovane età ha già maturato una certa esperienza militando nei campionati di prima e promozione”.

Comincia a prendere forma, dunque, la squadra che avrà a disposizione mister Gianni Lutzu, tecnico confermato dopo la salvezza ottenuta ai playout nel girone B di Prima Categoria.

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