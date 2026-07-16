Verde Isola scatenato in queste prime settimane di luglio: il nuovo arrivo è il difensore Gabriele Serra. Il classe 2000 si unisce alla corte di Albertino Melis dopo gli arrivi di Pisu e Zambrano Diaz (portieri), Moncada (difensore), Tiddia e Brignone (centrocampisti) e Marongiu (attaccante). Settimo innesto dunque per la squadra gialloverde che sembra intenzionata a migliorare ulteriormente dopo il quarto posto della passata stagione.

Gabriele Serra è un difensore classe 2000 che nell'ultima annata ha militato nella Don Bosco Fortitudo. Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, ha giocato con la Ferrini in Eccellenza e all'Orrolese in Promozione, prima di vestire le maglie di Nurri, Città di Selargius (attuale Himalaya) e Senorbì in Prima Categoria, oltre all'esperienza al Sardara in Seconda Categoria.

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