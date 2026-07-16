Matteo Mura e Barbara Dessolis si aggiudicano la sesta edizione dell'Accademia Open AO26 "Trofeo Coop.A.S." (montepremi 5mila euro), torneo che ha richiamato a Sassari quasi 200 tennisti.

Nel tabellone maschile (156 atleti in gara), l'alfiere della Torres Tennis, accreditato della prima testa di serie, ha vinto il torneo battendo tre atleti della Quattro Mori Tennis Team, tutti in due set: 6-3, 6-4 nei quarti su Mauro Testa, 6-2, 6-3 in semifinale il numero 4 del seeding Mattia Secci e 6-1, 7-5 in finale il numero 2 Niccolò Dessì. In semifinale, Dessì aveva eliminato 6-4, 6-2 la testa di serie numero 3 Daniel Frasconi (Tc Terranova).

Nel tabellone femminile (43 iscritte), la portacolori del Tc Cagliari, numero 2 del seeding,

ha esordito battendo due tenniste della Torres: con un doppio 6-1 nei quarti Carolina Giua e 6-3, 6-1 in semifinale la testa di serie numero 3 Carolina Cicu. Battaglia in finale, con Dessolis che ha superato 3-6, 6-4, 6-1 in rimonta la favorita della vigilia Federica Di Sarra. Di Sarra che, in semifinale, aveva avuto la meglio con un doppio 6-3 sulla numero 4 del seeding Alessandra Pezzulla (Quattro Mori).

Tra i Terza categoria, vincono Nicola Manca (Ct Macomer), che approfitta del forfait di Leonardo Barretta (Tc Arzachena) e Azzurra Pecchia (Tc Ghilarza), che supera 6-4, 6-2 la "padrona di casa" Letizia Mura.

Tra i Quarta, successi per Paolo Corda (Tc Sedini), 6-0, 6-1 sul portacolori del circolo organizzatore Luca Piga, e per Giuliana Carta (Sardinia Tennis), 6-1, 6-4 su Laura Cilliano (Tc Alghero).

Nel doppio maschile, Marco Mura (Torres Tennis) e Francesco Marras (Tc Alghero) la spuntano 4-6, 7-6(2), 10-4 su Paolo Masala (Accademia Tennis) e Giovanni Bella (Tc Porto Torres).

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