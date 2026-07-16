La conquista della Promozione ha agevolato le operazioni di mercato dell'Atletico di Masainas, nel senso che la squadra vincitrice è già altamente competitiva e i ritocchi e i "colpi" di mercato saranno centellinati. Pertanto la società sulcitana irrobustisce lo staff e il settore tecnico con nomi di spicco: oltre alla conferma di Fabio Tinti, apprezzatissimo allenatore che ha condotto l'Atletico alla vittoria del girone B della Prima Categoria regionale, ecco arrivare al suo fianco Claudio Di Meglio, ex giocatore e tecnico di esperienza, che sarà sia vice di Tinti in prima squadra che allenatore della Juniores. Ecco poi la conferma di Edoardo Steri allenatore dei portieri.

In rosa, grande fiducia rinnovata al portiere Bove, ai calciatori Biccheddu e Carsetti, fra i protagonisti della cavalcata trionfante verso la Promozione. Forte dell'Oscar del calcio sardo messo in bacheca qualche settimana fa, l'Atletico Masainas si preparara anche a un momento ludico, sociale e sportivo: l'8 di agosto si terrà un torneo di calcio a sette per bambini nel rinnovato stadio comunale di Masainas forte anche della nuova tribuna che si affaccia sullo splendido manto erboso naturale. Una festa che suggellerà il successivo avvio della preparazione atletica in vista del prossimo torneo di promozione in cui il Masainas era in gioco sino a due anni fa.

© Riproduzione riservata