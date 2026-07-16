Serigne Khadim Babou e Andrea Saggia rinnovano con l’ArzachenaIl club smeraldino si assicura due certezze in attacco e a centrocampo
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Il mercato dell’Arzachena entra nel vivo con altre due conferme: il club smeraldino annuncia, infatti, che l’attaccante Serigne Khadim Babou e il centrocampista Andrea Saggia vestiranno di biancoverde anche nel prossimo campionato di Promozione.
Per Mauro Ottaviani, confermato a sua volta alla guida tecnica della squadra, si tratta di due certezze, che vanno ad aggiungersi a quelle già ufficializzate nei giorni scorsi, dal capitano Danilo Bonacquisti al capo cannoniere della scorsa stagione Edoardo Donati, da Dani Fernandez ad Angel Nicolas Goy e ad Agustin Olivera.
Nuovo è, invece, il volto del portiere classe 2006 Walter Vassallo, reduce dalla promozione in Eccellenza col Bonorva, mentre nel caso dell’esperto difensore Cristian Sosa, annunciato ieri, si tratta di un gradito ritorno.