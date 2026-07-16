Il Sant'Elena, dopo la retrocessione dall'Eccellenza alla Promozione, cerca riscatto e riparte dalla panchina di Bebo Antinori, affiancato dal vice Daniele Cortis e dal preparatore atletico Mauro Bernardini. Il direttore sportivo Mario Orrù, dopo aver blindato il bomber Mauro Ragatzu, sta completando l'attacco con gli innesti di Stefano Mura, di nuovo in biancoverde, Riccardo Pulcrano, la scorsa stagione anche lui, come Antinori, al Castiadas, e Alessandro Serrau, ex Selargius. Dal Cus Cagliari ecco Francesco Tumatis. In difesa arriva Fabio Fredrich, tra i fuoriquota Loi, Laudi, Auriemma e Congia. «Abbiamo ancora delle trattative aperte», dice Orrù. «Siamo alla ricerca di un centrale di difesa e di qualche altro giovane».

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