Concentrazione e precisione nelle prime manche poi l’intuizione nel gioco finale della “Ruota della Meraviglie” che le ha consentito di sommare altri 10.000 euro ai 25.300 accumulati nel corso della gara. Così Silvia Spiga, 49 anni di Serdiana ma residente da tempo a Dolianova, ha conquistato ieri sera il titolo di campionessa nel popolare gioco a premi televisivo condotto da Gerry Scotti su Canale 5.

Una prova convincente per la concorrente molto conosciuta e stimata a Dolianova dove gestisce un negozio di abbigliamento in Corso repubblica insieme al marito Pier Vitale Atzu, assessore comunale all’Urbanistica, alle Opere pubbliche e alla Pianificazione territoriale presente ieri negli studi di Canale 5 per sostenere la consorte. Stasera nella nuova puntata delle 20.35, Silvia proverà a incrementare il bottino forte della vittoria di ieri che le consentirà di affrontare la nuova sfida con tranquillità e spensieratezza.

© Riproduzione riservata