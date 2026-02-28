Per il delicatissimo derby-salvezza col Budoni l’Olbia chiama a raccolta il suo pubblico. Attraverso i profili social, il club invita i tifosi a riempire il Nespoli domani per sostenere la squadra nel momento più difficile della stagione.

A nove giornate dalla fine del campionato di Serie D i bianchi sono terzultimi con 21 punti (dopo la penalizzazione di 2 arrivata qualche giorno fa) e un gap di 10 dalla tredicesima in classifica, quando per poter sperare di mantenere la categoria accedendo quantomeno ai playout il distacco non deve superare i 7 punti.

In soldoni, in questo momento i bianchi sarebbero in Eccellenza senza diritto di replica, e – ciliegina sulla torta – dietro Real Monterotondo e Cassino, ultime della classe, fanno sentire il fiato sul collo, rispettivamente a una e a quattro lunghezze di distanza. Tutto è ancora possibile, anche la salvezza diretta, ma è evidente che contro il Budoni un risultato diverso dalla vittoria complicherebbe qualunque discorso, a maggior ragione perché si tratta di uno scontro diretto, con i biancazzurri a +10 in classifica al limite della zona retrocessione. E che per una squadra, l’Olbia, che non vince dal derby di andata – ben 16 giornate – domani servirà la partita della vita anche per le numerose e importanti assenze: out per squalifica Saggia e Biancu a centrocampo e Santi in attacco; da valutare la presenza di Viscovo, assente tra i pali al turno precedente per infortunio.

Rientrano dopo il turno di stop Anelli, Perrone e Putzu in un reparto, quello arretrato, che perde Buschiazzo (contro il quale l’Olbia Calcio ha avviato un’azione arbitrale “per grave e constatata inadempienza contrattuale”), ma guadagna il nuovo acquisto Gaye, ufficializzato giovedì.

L’avversario se la passa meglio, ma fino a un certo punto. Dopo aver stazionato in zona promozione mantenendo il quarto posto per diverse settimane, il Budoni, che non potrà contare su Ladu (squalificato), ha perso lentamente quota (l’ultimo successo risale al 30 novembre), e arriverà al Nespoli determinato a interrompere il lungo digiuno, a riscattare il risultato dell’andata e a evitare di essere risucchiato nei playout. Si preannuncia un derby di Gallura piuttosto caldo.

Squadre in campo al Nespoli alle 14.30: Olbia-Budoni sarà diretta dall’arbitro Matteo Santinelli di Bergamo; assistenti Andrea Boccadamo di Cinisello Balsamo ed Elia Sanneris di Mantova.

© Riproduzione riservata