Weekend intenso per le cinque formazioni sarde impegnate nel girone G di Serie D, giunto alla nona giornata di ritorno. Si parte domani con due anticipi che vedranno protagoniste Monastir 1983 e Costa Orientale Sarda, mentre domenica riflettori puntati sul derby salvezza tra Olbia Calcio e Budoni e sulla trasferta capitolina del Latte Dolce.

Ad aprire il programma sarà la Costa Orientale Sarda, impegnata sabato alle 14.30 allo stadio “Ugo Gobbato” di Pomigliano d’Arco contro la Palmese 1914. La squadra di Francesco Loi insegue la terza vittoria consecutiva per confermare il buon momento e dare continuità alla propria rincorsa. Trasferta tutt’altro che semplice contro una Palmese che, pur attraversando una fase altalenante tra le mura amiche, resta avversario ostico e determinato a rilanciarsi.

In contemporanea, al Comunale di Monastir, il Monastir riceve l’Ischia Calcio con l’obiettivo di riscattare la sconfitta dell’ultimo turno contro l’Atletico Lodigiani. La formazione guidata da Marcello Angheleddu punta a far valere il fattore campo, dove ha costruito gran parte delle proprie fortune recenti. L’imbattibilità nel girone di ritorno davanti al proprio pubblico rappresenta un segnale forte in vista di una sfida che può consolidare le ambizioni della squadra.

Domenica il programma si completa con le altre due sarde. Al “Bruno Nespoli” di Olbia andrà in scena un derby delicatissimo tra Olbia e Budoni, due formazioni in cerca di punti pesanti in chiave salvezza. È una sfida che vale molto più dei novanta minuti, con entrambe chiamate a interrompere un periodo complicato e a ritrovare fiducia. La squadra guidata da Raffaele Cerbone sembra attraversare un momento leggermente migliore, ma in un derby gli equilibri possono saltare in qualsiasi momento.

Trasferta impegnativa, infine, per il Latte Dolce, atteso domenica alle 15 al “Trastevere Stadium” di Roma contro il Trastevere Calcio. I sassaresi arrivano da un periodo difficile e cercano una reazione contro una delle squadre più attrezzate del girone, attualmente stabilmente nelle posizioni di vertice. Servirà una prova di carattere per invertire la rotta e tornare a muovere la classifica.

© Riproduzione riservata