Archiviata l’impresa interna contro la capolista Costa Masnaga, la Sardegna Marmi Cagliari torna in campo per l’ottavo turno di ritorno della Serie A2 femminile (Girone A). Domani alle 15.30 le biancoblù saranno di scena a Viterbo, in una gara che può avvicinare in modo significativo l’obiettivo playoff.

La formazione di coach Fabrizio Staico occupa l’ottavo posto con 18 punti, sei in più della Milano Basket Stars, immediata inseguitrice. Viterbo, penultima a quota 6, è però avversaria da non sottovalutare, anche alla luce di un campionato che ha spesso riservato risultati inattesi.

I numeri fotografano una Virtus più solida soprattutto in difesa: 1136 i punti concessi finora contro i 1270 delle laziali. Positivo anche il bilancio a rimbalzo (741 contro 709) e nelle percentuali dalla lunetta (72% contro 65%), dati che testimoniano maggiore continuità nelle due metà campo. All’andata, al PalaRestivo, finì 66-54 per le cagliaritane.

Viterbo si affida in particolare alla produzione offensiva di Maria Myklebust e alla presenza sotto canestro di Adriana Silvia Cutrupi, mentre in regia c’è l’algherese Arianna Puggioni. Nel roster anche l’ex Diana Valtcheva.

In casa Virtus si valuta il possibile rientro di Silvia Nativi e Monika Nazck. Un successo in trasferta consentirebbe di consolidare la posizione nelle prime otto e di presentarsi con maggiore serenità al successivo impegno interno contro la capolista Sanga Milano.

«La vittoria con Costa Masnaga ci ha dato entusiasmo, ma la stiamo preparando con la stessa concentrazione», osserva Giulia Corda. «La priorità resta allontanarci dalla zona playout, senza rinunciare a migliorare la nostra posizione playoff. Due punti a Viterbo sarebbero importanti per dare continuità».

