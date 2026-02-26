La nona giornata del campionato di Promozione Girone A si apre con un anticipo dal peso specifico altissimo e prosegue domenica con un programma che intreccia lotta promozione e bagarre salvezza.

Si parte sabato alle 15.30 con Terralba Francesco Bellu–Tharros. Il Terralba, secondo con 58 punti e forte della miglior difesa del campionato (appena 19 reti incassate), ha l’occasione di mettere pressione alla capolista e magari prendersi temporaneamente la vetta. Di fronte una Tharros che con i suoi 31 punti staziona a metà classifica e che proverà a frenare la corsa della squadra di Porcu, cercando un risultato di prestigio.

Domenica alle 15 riflettori puntati sulla capolista Guspini, che con 59 punti guida la graduatoria e ospita il Samugheo. I biancorossi non possono permettersi distrazioni, mentre il Samugheo – a quota 31 – cerca punti utili per consolidare la propria posizione.

Trasferta insidiosa per la terza forza del torneo, la Villacidrese (56 punti), impegnata sul campo del Cus Cagliari. La Villacidrese punta a restare agganciata al vertice, ma il Cus, fermo a 28 punti, ha bisogno di ossigeno in chiave salvezza e in casa sa rendersi pericoloso.

Vuole rimanere nella corsa per la prima piazza anche il Castiadas, quarto a quota 54 e con una sola sconfitta stagionale, che riceve l’Atletico Cagliari. Gli ospiti, a 33 punti, cercano continuità per blindare la zona tranquilla, ma i sarrabesi partono con i favori del pronostico.

In coda, punti pesanti in palio nello scontro diretto tra Ovodda (22) e Baunese (23), con la posta in gioco che vale doppio. Sfida delicata anche tra Cannonau Jerzu (24) e Tonara (21), entrambe a caccia di continuità per allontanarsi dalla zona rossa.

La Freccia Parte Montis, fanalino di coda con 18 punti, ospita l’Arborea (33) in una gara che rappresenta una delle ultime occasioni per riaprire il discorso salvezza. L’Uta ospita il Pirri. Gli ospiti sono alla ricerca di punti fondamentali per risalire la classifica.

Chiude il quadro la sfida, alle 16, tra Selargius e Vecchio Borgo Sant’Elia. Separate da un solo punto (39 contro 40), le due formazioni si giocano una fetta importante di stagione nella corsa alle posizioni di vertice, in uno scontro diretto che può ridisegnare la zona playoff.

