Prima e Seconda Categoria: variazioni e anticipi di calendarioModifiche anche per il campionato di Promozione
Novità di calendario nei campionati regionali sardi, con alcune variazioni ufficializzate per il prossimo fine settimana tra Promozione e Prima Categoria. Nel Campionato regionale di Promozione, due gare subiranno una modifica d’orario, entrambe per accordo tra le società. La sfida tra Castiadas e Atletico Cagliari, in programma domenica 1° marzo 2026, sarà disputata alle ore 16. Stesso orario anche per Coghinas Calcio – Castelsardo, match valido per la giornata del 7 marzo, che prenderà il via alle ore 16. Variazione anche nel Campionato regionale di 1ª Categoria. La gara tra Cardedu e Quartu 2000, inizialmente fissata per domenica 1° marzo è stata anticipata a domani, sabato 28 febbraio, con calcio d’inizio alle ore 16.