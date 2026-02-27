Dinamo Lab, sfida a Treviso per consolidare il secondo postoDominio sassarese nel match di andata terminato col punteggio di 67-36
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Rialzata la testa con il successo nel derby col Porto Torres, ora la Dinamo Lab cerca un'altra vittoria per consolidare il secondo posto nella serie A di basket in carrozzina. Senza dimenticare che la capolista Cantù è attesa dal match contro Santo Stefano, che le ha inflitto una sconfitta cocente nella semifinale di Coppa Italia.
Si gioca domani a Sorso con inizio alle 15.30 e l'avversaria è Treviso, che sulla carta non dovrebbe rappresentare un grosso ostacolo. «La Coppa Italia ha dimostrato che non era il nostro momento – ha dichiarato coach Mathew Foden – ma col Porto Torres abbiamo resettato e siamo pronti».
Nonostante il netto successo dell’andata della squadra sassarese, col risultato finale di 67-36, il veterano polacco Dominik Mosler invita a tenere alta la guardia: «Treviso è un buon team e noi dobbiamo sfruttare le partite rimaste in campionato, e anche in Eurocup, per crescere in vista dei playoff scudetto».