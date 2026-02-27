Rialzata la testa con il successo nel derby col Porto Torres, ora la Dinamo Lab cerca un'altra vittoria per consolidare il secondo posto nella serie A di basket in carrozzina. Senza dimenticare che la capolista Cantù è attesa dal match contro Santo Stefano, che le ha inflitto una sconfitta cocente nella semifinale di Coppa Italia.

Si gioca domani a Sorso con inizio alle 15.30 e l'avversaria è Treviso, che sulla carta non dovrebbe rappresentare un grosso ostacolo. «La Coppa Italia ha dimostrato che non era il nostro momento – ha dichiarato coach Mathew Foden – ma col Porto Torres abbiamo resettato e siamo pronti».

Nonostante il netto successo dell’andata della squadra sassarese, col risultato finale di 67-36, il veterano polacco Dominik Mosler invita a tenere alta la guardia: «Treviso è un buon team e noi dobbiamo sfruttare le partite rimaste in campionato, e anche in Eurocup, per crescere in vista dei playoff scudetto».

© Riproduzione riservata