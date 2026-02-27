Migliori Promozione: Girseni vola da solo nel girone ANel girone B restano in vetta Mateucci e Foddai
Al comando della classifica dei migliori del girone A di Promozione c’è ora, in solitudine, Andrea Girseni della Freccia Parte Montis, che nella settima giornata di ritorno ha ottenuto il ventesimo voto, staccando il bomber del Terralba Andrea Sanna, ora raggiunto dal centrocampista del Castiadas Mirco Carboni.
A quota diciotto, Edoardo Sedda (Ovodda) è stato agganciato da Alberto Usai (Selargius).
Nel girone B resta in testa la coppia formata da Santiago Mateucci (Coghinas) e Oscar Kevin Foddai (Thiesi), entrambi votati per la diciassettesima volta. Restano in scia, grazie al sedicesimo voto, Federico Pireddu (Li Punti) e Nathan Lucas Aquilon (Tuttavista).
Hanno ottenuto la quindicesima preferenza Diego Barboza (Alghero), Edoardo Donati (Arzachena), Gavino Molozzu (Atletico Bono), Domenico Saba (Bonorva) e Predrag Radovanovic (Coghinas).
GIRONE A
20 PUNTI: Andrea Girseni (Freccia P.M.).
19 PUNTI: Mirco Carboni (Castiadas); Andrea Sanna (Terralba Bellu).
18 PUNTI: Edoardo Sedda (Ovodda); Alberto Usai (Selargius).
17 PUNTI: Marco Gianoli (Tharros); Gino Noli (Tonara).
16 PUNTI: Daniel Bilea (Ovodda); Daniele Santilli (V. Borgo S. Elia).
15 PUNTI: Emanuele Nenna (Calcio Pirri); Matteo Mandis (Freccia P.M.); Samuele Mastropietro (V. Borgo S. Elia).
14 PUNTI: Gian Marco Trogu (Tonara).
13 PUNTI: Daniele Orro (Arborea); Roberto Serra (Cannonau Jerzu); Lorenzo Camba (Cus Cagliari); Angelo Marci (Guspini); Raffaele Picciau (Uta 2020); Nicolò Agostinelli, Gianmarco Paulis (Villacidrese).
12 PUNTI: Mattia Pinna (Atl. Cagliari); Abdoulaye Mboup (Guspini); Stanislao Lepore, Gianluca Reginato (Selargius); Nicola Orrù (Tharros).
GIRONE B
17 PUNTI: Santiago Mateucci (Coghinas); Oscar Kevin Foddai (Thiesi).
16 PUNTI: Federico Pireddu (Li Punti); Nathan Lucas Aquilon (Tuttavista 10, Atl. Bono 6).
15 PUNTI: Diego Barboza (Alghero); Edoardo Donati (Arzachena); Gavino Molozzu (Atletico Bono); Domenico Saba (Bonorva); Predrag Radovanovic (Coghinas).
14 PUNTI: Claudio Fadda (Bosa); Mattia Asara (Castelsardo); Marcelo Gavim Bruno, Patryk Maetusz Królczyk (Macomerese); Gonzalo Ferro (Ozierese).
13 PUNTI: Danilo Bonacquisti (Arzachena); Juan Vera Rubio (Castelsardo 3, Macomerese 1); Gabriele Bazzoni (San Giorgio P.).
12 PUNTI: Joel Baraye (Alghero); Samuele Pinna (Bonorva); Agustin Meli (Coghinas); Luca Barone, Antonio Mossa (Luogosanto).