Sarà un derby dell’oristanese ad aprire la giornata del torneo di Promozione regionale di calcio. Nel girone A, infatti, oggi alle 15.30, è in programma la sfida tra Terralba F. Bellu e Tharros, un classico del pallone provinciale.

I terralbesi, secondi in classifica e all’inseguimento della capolista Guspini (un punto da recuperare sul primo posto), si presentano all’appuntamento desiderosi di far bene per continuare la corsa al primo posto. Nelle fila dei padroni di casa diversi ex: il capitano Lucà Orrù, il giovane portiere Andrea Orrù (prima parte di stagione in biancorosso), il difensore Alessandro Lasi, il centrocampista offensivo Alberto Atzori e Andrea Sanna, capocannoniere stagionale del girone con 20 reti, grande protagonista in passato con la maglia oristanese tra Eccellenza e Promozione. La Tharros, invece, dal canto suo, è alla ricerca di punti per rimanere nella parte alta della classifica e riscattare la sconfitta casalinga subita contro il Castiadas nel turno scorso. Squadra giovane (nella formazione titolare sono spesso anche 8 i giocatori tra 18 e 20 anni), combattiva e dalle ottime individualità. Domani in campo le altre. Alle 15 è un altro derby a infiammare gli appassionati. A Mogoro, infatti, andrà in scena il match tra i padroni di casa della Freccia Parte Montis e l’Arborea. I mogoresi sono alla ricerca di punti fondamentali nella corsa verso la salvezza; la compagine ospite, invece, vuole riscattare la sconfitta contro il Selargius di domenica scorsa (1-2) e tentare la scalata ad una delle prime 5 posizioni. Infine, impegno ostico per il Samugheo, sul campo della prima della classe Guspini. La formazione allenata da Alberto Piras punta a confermarsi dopo la vittoria nell’ultimo turno (2-1 contro la Cannonau Jerzu).

Anche nel girone B è tempo di derby. Il Ghilarza, infatti, domenica attende la visita del Bosa. In palio punti importanti nella corsa verso la salvezza. I padroni di casa, al momento, sono terz’ultimi a quota 21 punti (-4 dai playout). I bosani, invece, sono appena fuori dalla zona pericolosa con 27 punti (grazie alla vittoria per 2-0 contro l’Usinese del turno scorso). All’andata arrivo il colpo esterno del Ghilarza per 1-2.

