Lo strappo Todde-Pd non rientra. Due giorni fa la presidente della Regione del M5S ha rivendicato le scelte fatte sulle nomine nelle Asl di Cagliari e Olbia, ieri il Pd ha rilanciato. Il segretario Silvio Lai ha chiesto una verifica.

«Dopo due anni di legislatura penso sia giusto fermarsi e fare un tagliando», ha detto nella direzione del partito convocata nella sede di via Canepa a Oristano, «se vogliamo migliorare la vita dei sardi dobbiamo avere il coraggio di dirci cosa funziona e cosa no, e questo tagliando deve riguardare tutto, senza zone grigie, senza intoccabili».

