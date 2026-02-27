Eccellenza, pioggia di squalificheLe decisioni del giudice sportivo
Il giudice sportivo della Figc ha inflitto due giornate di squalifica per Walter Adriani, preparatore dei portieri dell’Atletico Uri. Una gara per Claudio Bonomi, allenatore della Nuorese.
Fra i giocatori, due turni di stop per Giovanni Piga (Atletico Uri), una giornata per Matteo Lintas (Atletico Uri), Eduardo Haas Gehlen e Fabricio Lusa, entrambi del Calcio Lanusei 1987.
Stop di una giornata per recidività in ammonizione (quinta infrazione) per Mouhamed Bachir Mane del Budduso e per Mattia Pitzalis del Sant'Elena.