Il giudice sportivo della Figc ha inflitto due giornate di squalifica per Walter Adriani, preparatore dei portieri dell’Atletico Uri. Una gara per Claudio Bonomi, allenatore  della Nuorese.

Fra i giocatori, due turni di stop per Giovanni Piga (Atletico Uri), una giornata per Matteo Lintas (Atletico Uri), Eduardo Haas Gehlen e Fabricio Lusa, entrambi del Calcio Lanusei 1987.

Stop di una giornata per recidività in ammonizione (quinta infrazione) per Mouhamed Bachir Mane del Budduso e per Mattia Pitzalis del Sant'Elena. 

