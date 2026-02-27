Eccellenza, Matteo Vinci resta in vetta alla classifica dei miglioriSi avvicinano Balde e Ziani Guennoun. Cannas e Cadau in crescita, bagarre a quota dodici
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
È sempre Matteo Vinci il leader della classifica dei migliori del campionato di Eccellenza. L’attaccante della Ferrini resta stabile a quota diciannove voti.
Si avvicinano Ousmane Balde (Buddusò) e Bilal Ziani Guennoun (Santa Teresa), che nella settima giornata di ritorno hanno conquistato il quindicesimo voto.
Avanza anche l’attaccante del Villasimius, Daniele Cannas, che ha centrato la quattordicesima preferenza. Sale a quota tredici il centrocampista della Nuorese, Alessandro Cadau.
Restano a dodici Andrea Corda (Ferrini Cagliari), Filippo Carraro (Nuorese) e Mauro Martin Castro (Taloro Gavoi), raggiunti da Diego Humberto Di Pietro (Ossese) e Matteo Forzati (Villasimius).
19 PUNTI: Matteo Vinci (Ferrini Cagliari).
15 PUNTI: Ousmane Balde (Buddusò); Bilal Ziani Guennoun (Santa Teresa).
14 PUNTI: Daniele Cannas (Villasimius).
13 PUNTI: Alessandro Cadau (Nuorese).
12 PUNTI: Andrea Corda (Ferrini Cagliari); Filippo Carraro (Nuorese); Diego Humberto Di Pietro (Ossese); Mauro Martin Castro (Taloro Gavoi); Matteo Forzati (Villasimius).
11 PUNTI: Andrea Porcheddu (Carbonia); Tommaso Arzu, Nicolas Martin Capellino (Iglesias); Alfredo Francisco Martins (Lanusei); Fabio Cocco (Nuorese); Sandro Scioni (Villasimius).
10 PUNTI: Luca La Rosa (Calangianus); Kaio Piassi (Ilvamaddalena); Marco Caggiu (Nuorese); Alessio D'Agostino (Sant'Elena); Mauricio Bringas (Tempio).
9 PUNTI: Leonardo Boi (Carbonia); Lucas Siamparelli (Santa Teresa); Gabriele Sanna (Sant'Elena); Massimo Fadda (Taloro Gavoi); Adam Idrissi (Tempio).
8 PUNTI: Nicolas Ricci (Atletico Uri); Ablaye Faye (Buddusò); Vittorio Attili, Caio De Cenco, Mario Vrdoljak (Ilvamaddalena); Nicola Mereu, Gabriel Silva Pereira (Lanusei); Blas Dante Tapparello (Ossese); Bruno Lemiechevsky Melessi (Tempio).