Si concentrerà tra sabato e domenica il clou del weekend cestistico regionale. In Serie B Femminile tempo di recuperi. In Divisione Regionale 1 e 2, invece, ci si avvicina a grandi passi al momento cruciale della stagione.

Serie B Femminile. Sarà una domenica di riposo, in vista della seconda fase, per la maggior parte delle squadre. Lo scorso weekend, infatti, si è chiusa la regular season, vinta dalla Mercede Alghero. Catalane che saranno le uniche, assieme al Su Planu, a scendere in campo nella giornata di domani. Alle 18.30, infatti, saranno di fronte, sul parquet algherese, per il recupero del settimo turno di ritorno.

Divisione Regionale 1. Il fine settimana del secondo torneo regionale propone numerosi incroci fondamentali nella corsa playoff (Genneruxi-CUS Sassari; Atletico Cagliari-Astro; Elmas-Sinnai; Assemini-CMB Porto Torres; SAP Alghero-San Sperate). Il programma dell’ottava giornata di ritorno: Elmas-Sinnai, domani ore 19; Genneruxi-CUS Sassari, domani ore 18; SAP Alghero-San Sperate, domenica ore 18; Atletico Cagliari-Astro, domenica ore 20.30; Basket Assemini-CMB Porto Torres, domenica ore 19.30; Ferrini-Mogoro, domenica ore 18; CUS Cagliari-Santa Croce Olbia, domenica ore 19.

Divisione Regionale 2. Nel girone meridionale continua la lotta per il primo posto che vede coinvolte Azzurra Oristano, Serramanna, Condor Monserrato e Cagliari Basket. Al Nord si gioca la terza giornata della seconda fase. Sud. Quarta giornata di ritorno: Cagliari Basket-La Casa del Sorriso, domani ore 19; Azzurra Oristano-Primavera, domani ore 20; Condor Monserrato-Iglesias, domani ore 18; Marrubiu-Antonianum, domani ore 19.30; Settimo-Serramanna, domenica ore 18.30; Genneruxi-Carloforte, domenica ore 19; Carbonia-Beta, martedì ore 20.30; Il Gabbiano-CUS Cagliari, martedì ore 19.30. Nord. Seconda Fase. Terza Giornata di Andata. Girone Verde: Shardana Basket-Sennori, domani ore 20; Olimpia Olbia-S. Elene, domani ore 18; Dinamo 2000-Mercede Alghero, domenica ore 17.30; Masters Sassari-Macomer 2.0 (29/03). Girone Azzurro: Ichnos Nuoro-Accademia Olmedo, domani ore 18.30; Virtus Olbia-CMB Porto Torres, domenica ore 18.30; Arzachena Basket-Basket Ghilarza, domenica ore 17; Nova Pallacanestro-Pallacanestro Nuoro (rinv.).

© Riproduzione riservata