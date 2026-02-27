L’ultima gara della stagione regolare nella A1 femminile è quella decisiva per la Dinamo Women, visto che nell’ultima giornata osserverà il turno di riposo. Sabato alle 15 arriva al PalaSerradimigni il Roseto, avversaria sotto di 2 punti rispetto alla squadra sassarese e quindi in corsa per i playoff scudetto. Vista la sconfitta dell'andata la Dinamo Women è obbligata a vincere anche per riportare la sfida in parità.

Il coach Paolo Citrini è chiaro: “E’ una gara decisiva. Le ragazze sono tutto l’anno che lavorano per ottenere i playoff e li vogliamo, ma dobbiamo meritarceli con la vittoria”.

All’andata il Roseto si è imposto nettamente 88-66, con una grande prova della lunga Utsby: 26 punti e 8 rimbalzi. “Hanno la migliore giocatrice del campionato, ma ci sono anche Brcaninovic e Puisis. Il gruppo italiano è consolidato. Dovremo controllare il ritmo e stare attenti alla loro transizione”.

