Dopo la vittoria nel derby la Women Torres è attesa da una trasferta quasi impossibile sul campo del Moncalieri (inizio alle 14.30) capolista del girone A della Serie C femminile nonché unica formazione imbattuta che ha sfiorato un clamoroso en plein con 13 vittorie e un pareggio.

Proprio la serenità in classifica dopo la vittoria contro l'Atletico uri consente alla squadra sassarese di affrontare il match senza patemi, con la mente libera. All'andata le ragazze di mister Riu furono autrici di un'ottima prestazione, passando addirittura in vantaggio prima di cedere per 4-2.

Il tecnico Emanuele Riu presenta la gara: «Il derby ci ha lasciato qualcosa di ancora più importante rispetto ai tre punti. Ci ha regalato ulteriore consapevolezza del percorso che stiamo facendo e della crescita che questo gruppo sta dimostrando settimana dopo settimana. Domenica affronteremo la prima della classe, la corazzata Moncalieri. Parliamo di una squadra costruita per vincere, con individualità importanti e una struttura di gioco ben definita e un allenatore preparato. Nutriamo grande rispetto per loro, perché i numeri parlano chiaro e la classifica non mente. All’andata, però, abbiamo dimostrato che con organizzazione, coraggio e spirito di squadra possiamo mettere in difficoltà chiunque».

