Altri tre rinforzi di spessore per il Terralba Calcio nella stagione 2026/2027 in Eccellenza.

Sono arrivati Stefano Sarritzu: classe 1992, un profilo di assoluta esperienza. Tra Serie D ed Eccellenza vanta 5 campionati di Eccellenza vinti con Castiadas, Torres, L’Aquila, Rieti e Monastir, oltre alla vittoria del campionato di Serie D con il Latina, superando le 200 presenze in quarta serie. Ex anche di Pescara, Chieti, Flaminia e COS. Stefano Sarritzu

⁠Lorenzo Melis: classe 2001, vanta un percorso importante nel calcio sardo con tante tappe di valore tra Eccellenza e Serie D, dove ha vestito le maglie di Castiadas, Nuorese, Atletico Uri e Carbonia. Lorenzo Melis

Matteo Cossu: classe 2001, cresciuto nel settore giovanile del Cagliari fino alla Primavera, poi le esperienze con l’Olbia e in Serie D tra Liguria al Vado e in Piemonte al Fossano. In Sardegna ha vestito le maglie di Ghilarza per tre stagioni e Taloro Gavoi nell’ultimo campionato. Matteo Cossu

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