Nel mercato estivo anche il Perdaxius alza la voce. Il club sulcitano, protagonista la scorsa stagione di un buon torneo nel girone B della Prima Categoria, ha messo a segno alcuni colpi che però non esulano dalla vera importante operazione: la conferma dell'apprezzato allenatore Andrea Capiali. Date queste premesse, sono poi giunti in questi giorni alla corte della società il sicuro centravanti Sartini, quindi il promettente portiere Saiu e il forte centrocampista Podda. Rinforzi molto graditi che si innestano in un'ossatura di squadra collaudata che abbraccia il fratelli Cadoni, Pessiu, Fae, Deluna, Giganti, Desogus. Altra importante scelta del club è quella di formare la under 18 che sarà un bacino prezioso nel caso in cui dovessero servire interessanti elementi per la prima squadra. Alla under si sono iscritti una serie di ragazzi originari del basso Sulcis, per lo più giunti al termine del percorso nel settore giovanile, che quindi inizieranno a fare esperienza nel calcio che conta.

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