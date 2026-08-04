Doppia ufficialità in casa Fanum Orosei che mette a segno due colpi per l'attacco: arrivano Giorgio Floris e Michele Porcheddu. Il primo conta diverse esperienze tra Promozione, Prima e Seconda Categoria con le maglie di Irgolese, Tuttavista, Posada e, l'ultima, Dorgalese. Il secondo, classe 2003, è un attaccante originario di Nuoro che l'ultima annata è stato un giocatore dell'Oniferi, in Terza Categoria. Nel corso della sua carriera ha giocato nel Corrasi Oliena, Siniscola e Santu Predu.

In Seconda Categoria due nuovi colpi anche per la Montalbo che continua nell'operazione di ricostruire una squadra che possa risalire in Prima Categoria subito. I nuovi rinforzi, entrambi già con un passato a Siniscola, sono Salvatore Goddi e Andrea Conteddu. Il primo, torna in verdeazzurro dopo la lunga esperienza dal 2013 al 2019 (macchiata solo da un passaggio a La Caletta nel 2016). Con 74 gol segnati e un campionato di Prima Categoria alle spalle, Goddi torna alla Montalbo con le intenzioni di aiutare la squadra in Seconda Categoria. Nella sua carriera ha vestito le maglie di Fanum Orosei, Ovodda, Irgolese, Lulese e Torpé.

Il secondo, Conteddu, aveva militato nel Siniscola dal 2017 al 2019 e successivamente nel biennio 2024-2025. Esterno dalla buona velocità e dinamismo, porta esperienza e qualità al reparto. Nella sua carriera ha militato anche ne La Caletta, Posada e Bittese tra Prima, Seconda Categoria e Promozione.

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