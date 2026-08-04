Dinamo, Brindisi, Esperia e Sennori al PalaPirastu per la prima Sardinia CupPer la squadra allenata da Luca Vitali sarà uno degli ultimi collaudi prima dell'esordio nel campionato di A2
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La mancata partecipazione al City of Cagliari non impedirà alla Dinamo Sassari di disputare il tradizionale test precampionato sul parquet del PalaPirastu.
Giovedì 10 settembre il club biancoblù sarà infatti protagonista della prima edizione della Sardinia Cup, manifestazione organizzata dal Comitato regionale della Fip che riunirà le quattro principali società sarde impegnate nei campionati nazionali.
La serata si aprirà alle 18 con il derby di Serie B Interregionale tra Esperia Cagliari e Klass Sennori. Alle 20.30 spazio invece alla sfida tra la Dinamo e la Valtur Brindisi, formazione che, come i biancoblù, va a caccia della promozione in Serie A.
Per la squadra allenata da Luca Vitali sarà uno degli ultimi collaudi prima dell'esordio nel campionato di A2 e l'occasione per misurarsi con una delle rivali più accreditate della categoria.