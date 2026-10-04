C'è grande orgoglio in casa 7 Fradis Rugby. Tre giovanissimi atleti della categoria Under 14 della storica società sinnaese, Marco Cappai, Edoardo Atzori e Simone Monni, sono stati selezionati per rappresentare la Sardegna alla fase finale nazionale del Trofeo CONI 2026, in programma a Bari dal 4 al 6 ottobre.

I tre ragazzi sono cresciuti sotto la guida tecnica dell'allenatore Michelangelo Vadilonga. A Bari vivranno un'esperienza sportiva e umana di grande importanza, confrontandosi con le migliori realtà giovanili d'Italia nella vetrina multisport promossa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

La convocazione è un meritato riconoscimento al lavoro del settore giovanile del club, da sempre punto di riferimento per l'ovale sardo per passione, disciplina e valore sociale. Per la società è anche un'iniezione di entusiasmo in un momento particolarmente positivo: il 7 Fradis si prepara infatti ad affrontare una stagione storica nel campionato nazionale di Serie B.

È un traguardo che parte da lontano e guarda al futuro. Dimostra come la dedizione sui campi di periferia possa portare i giovani sardi fino ai più importanti palcoscenici nazionali.

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