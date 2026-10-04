Tre squadre in testa al girone B di Promozione dopo la quarta giornata. All'Ozierese, che sabato aveva travolto 4-0 il Bosa con la doppietta di Carta e le reti di Barracca e Foddai, si affiancano a quota 10 Montealma e Campanedda, entrambe frenate dal pareggio. Il Montealma non va oltre l'1-1 in casa con il Macomer. Il Campanedda impatta 0-0 a Fonni, ma resta l'unica squadra del girone a non aver ancora subito gol. Tutte e tre sono imbattute e l'Ozierese, con 13 reti, resta il miglior attacco del girone.

Ne approfittano Castelsardo e Coghinas, che salgono a 9 punti. Il Castelsardo espugna 2-0 il campo della Macomerese, che resta a 6. Il Coghinas passa 1-0 a Luogosanto e infligge ai padroni di casa la prima sconfitta stagionale.

Finiscono in parità due sfide ricche di gol: Buddusò e San Giorgio Perfugas si dividono la posta con un 2-2, così come Li Punti e Arzachena. Il Li Punti, penalizzato di due punti, risale a quota zero, mentre l'Arzachena sale a 5 e aggancia Fonni e Luogosanto.

In coda arriva la prima vittoria dell'Ovodda, che supera 3-2 il Thiesi e trova anche i primi gol stagionali dopo tre gare a secco. I barbaricini salgono a 3 punti e agganciano il Macomer. Il Thiesi resta invece l'unica squadra del girone a non aver ancora conquistato punti e ha la difesa più battuta con 15 reti subite.

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