I risultati
04 ottobre 2026 alle 17:20
Tennis A1 femminile, Tc Cagliari sconfitta a PratoLe ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello perdono 4-0 in Toscana
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Sconfitta all'esordio per il Tc Cagliari, 4-0 sui campi del Tc Prato nella prima giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A1 di tennis a squadre femminile.
Tc Prato-Tc Cagliari 4-0.
Noemi Basiletti b. Despina Papamichail 6-3, 6-4
Aurora Zantedeschi b. Nuria Brancaccio 7-5, 3-6, 7-5 (in 2h56')
Viola Turini b. Barbara Dessolis 7-6(4), 6-4
Basiletti/Tatiana Pieri b. Papamichail/Dessolis 7-6(3), 6-2.
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