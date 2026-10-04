Amarezza e voglia di reagire nelle parole di Francesco Loi dopo il derby perso a Sassari. Per la Costa Orientale Sarda è la terza sconfitta in sei giornate, con una classifica che inizia a complicarsi. Il tecnico però non ha dubbi sulla prestazione della sua squadra.

«È una sconfitta quasi inspiegabile, perché la partita l'abbiamo fatta», spiega Loi. «Abbiamo perso il conto delle palle gol ed è stato molto bravo il loro portiere. Abbiamo preso gol in una situazione più che evitabile: purtroppo è uno scenario che in queste partite si è ripresentato troppe volte e dobbiamo porre rimedio».

L'allenatore guarda in faccia la realtà della classifica: «È quella che è, reale e non bella. Le partite sono sempre difficili e adesso lo diventano ancora di più. C'è da mantenere la testa alta e cercare di concretizzare tutto quello che facciamo. È brutto dirlo, ma anche oggi probabilmente non avremmo meritato di perdere. Però conta il risultato».

Contro il Latte Dolce la Cos ha schierato un modulo inedito, con alcuni volti nuovi nell'undici titolare. «Se guardo quello che ha prodotto a livello di situazioni, abbiamo ottenuto ciò che ci aspettavamo; se guardo quello che abbiamo realizzato, cioè niente, ti fa pensare», ammette Loi. «Ha giocato qualche giocatore che finora aveva fatto meno minuti. C'è sempre da lavorare: molti sono giovani e bisogna dar loro il tempo di crescere».

Mercoledì gli ogliastrini torneranno a Sassari per la Coppa Italia, in vista di una gara di campionato ormai importantissima. Per Loi, però, la Coppa non è un ostacolo: «È un modo per riprendere ad andare avanti. È una partita ufficiale, va onorata, ed è l'opportunità per chi gioca meno di mettersi in evidenza e guadagnarsi una maglia».

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