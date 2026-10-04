La Cos a Sassari affronta il Latte DolceIn campo alle 15 per la prima sfida di un doppio derby che mercoledì si ripeterà in Coppa Italia
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Oggi alle 15, al Campo "Principale" di Sassari, Latte Dolce e Costa Orientale Sarda aprono un doppio derby che mercoledì si ripeterà in Coppa Italia. In palio punti pesanti per la salvezza: entrambe sono in zona playout. I biancocelesti, terzultimi con 2 punti, cercano la prima vittoria; la Cos, quindicesima a quota 5, è a un passo dal terzetto a 6. Arbitra Aka Iheukwumere dell'Aquila.
«È una partita difficile e delicata, soprattutto per la classifica che ci portiamo dietro», ammette Michele Fini. «Non pensavamo di trovarci così dopo cinque giornate, ma tolta la gara con l'Anagni la squadra è sempre stata viva. Ora non dobbiamo guardarci indietro. La Cos è forte, ha giocatori di categoria e un tecnico che conosce benissimo la D. È un gruppo affiatato, mentre noi abbiamo cambiato tanto. Serve una grande prestazione: non dà la certezza del risultato, ma lascia sensazioni positive».
I numeri sorridono agli ospiti. Il Latte Dolce in casa ha perso con Paganese e Anagni e non vince al "Principale" dal 26 aprile. La Cos fuori è imbattuta, ma brucia ancora il 2-2 casalingo con l'Unipomezia, rimontata dal 2-0 nel finale.