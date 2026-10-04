Altro grande risultato per l'Ossese, che espugna il campo dell'Afragolese e conquista tre punti preziosissimi nella sesta giornata del girone G di Serie D. Al "Luigi Moccia" di Afragola si giocava alle 14, arbitro Zantedeschi di Verona.

La squadra di Carlo Cotroneo indirizza la gara già nel primo tempo. Prima Mainardi e poi Tapparello firmano il 2-0. Nella ripresa i bianconeri difendono il vantaggio con carattere e grinta e portano a casa il successo.

I tre punti confermano il momento positivo della matricola sarda. L'Ossese arrivava infatti dal 2-2 interno con la Sarnese, un risultato importante contro la capolista, soprattutto per la capacità della squadra di Cotroneo di reagire e tenere testa a una delle formazioni più solide del girone. Alla vigilia la Sarnese guidava con 11 punti. Con questo successo i bianconeri salgono a 11 punti, almeno momentaneamente a ridosso delle prime in attesa degli altri risultati.

Si ferma invece l'Afragolese. I campani erano a 6 punti e dovevano reagire dopo il pesante 0-4 di Anagni, ma incassano un altro ko.

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