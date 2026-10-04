Tennis A2 maschile, vince Alghero, perdono Terranova e TorresGli algheresi sbancano 4-2 Bologna. Gli olbiesi sconfitti 5-1 in casa dal Barletta, mentre i sassaresi cedono 4-2 ad Arezzo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La prima giornata del campionato nazionale di Serie A2 di tennis a squadre maschile porta una vittoria e due sconfitte per le compagini sarde in lizza. Nel girone 4, il Tc Terranova perde 5-1 in casa contro il Tc Barletta. Nel 5, il Tc Alghero Mp Finance sbanca 4-2 i campi del Ct Bologna, mentre nel gruppo 8, la Torres Tennis Città dei Candelieri èAmbiente esce sconfitta 4-2 dal match di Arezzo contro il Tennis Giotto.
Tc Terranova-Tc Barletta 1-5.
Giorgio Ricca b. Leonardo Mazzucchelli 6-3, 6-2
Daniel Frasconi (T) b. Lorenzo Carbone 6-3, 6-3
Giuseppe Tresca b. Mats Hans Moraing 7-6(3), 6-0
Pietro Vernò b. Davide Vargiu 6-4, 6-3
Vernò/Alessandro Binetti b. Frasconi/Vargiu 6-4, 6-4
Ricca/Tresca b. Mazzucchelli/Andrea Calcagno 6-4, 6-1.
Ct Bologna-Tc Alghero Mp Finance 2-4.
Antoine Pierre Monteil Cornut-Chauvinc (B) b. Gabriele Pennaforti 6-2, 6-0
Gabriele Maria Noce b. Enrico Baldisseri 2-6, 7-5, 6-4
Michele Fois b. Francesco Rastelli 6-3, 6-4
Lorenzo Carboni b. Pietro Romeo Scomparin 1-6, 6-2, 6-3
Ariel Behar Krell/Carboni b. Baldisserri/Rastelli 6-0, 6-3
Cornut-Chauvinc/Scomparin b. Noce/Fois 7-6(3), 6-2.
Tennis Giotto-Torres Tennis Città dei Candelieri èAmbiente
Raffaele Ciurnelli b. Matteo Mura 6-1, 6-1
Filippo Alberti b. Andrea Cherchi 6-1, 6-0
Lorenzo Ferri (T) b. Lucas Gerch 3-6, 6-2, 6-2
Stefano Baldoni b. Viktor Durasovic 6-3, 3-6, 6-4
Baldoni/Pietro Fanucci b. Mura/Cherchi 6-3, 6-0
Durasovic/Ferri (T) b. Ciurnelli/Guelfo Borghini Baldovinetti 6-3, 5-7, 10-5.