Il Monastir domina il derby di Serie D e vola al secondo posto nel girone G. Al "Pasquale Pinna" la squadra ospite travolge il Budoni con un netto 1-5 e sale a quota 13 punti.

Grande protagonista è Aloia, autore di una doppietta. Completano il tabellino dei cagliaritani Pinna, Loru e Corcione, mentre per i galluresi va a segno Ragatzu. Il gol del Budoni nel finale non basta nemmeno a rendere meno pesante il passivo.

Con questo successo il Monastir si conferma l'attacco più prolifico del girone, con 17 reti realizzate in sei giornate. I numeri della vigilia raccontavano di una squadra temibile soprattutto in casa, con 9 gol fatti in tre gare al "Comunale": ora arriva anche il colpo esterno, il secondo in stagione.

Pesante battuta d'arresto invece per il Budoni, che resta a 7 punti e incassa la prima sconfitta casalinga dell'anno. Prima del derby i galluresi tra le mura amiche avevano raccolto una vittoria e un pareggio, subendo appena due reti. Pomeriggio da dimenticare anche per la difesa, che sale a 13 gol incassati.

© Riproduzione riservata