Tennis
04 ottobre 2026 alle 16:16
Riecco Djokovic, batte Zverev e va in semifinale a Pechino: il numero 1 di Sinner resta al sicuroIl campione serbo vince in rimonta al terzo set
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Eterno Novak Djokovic. Il campione serbo ha battuto il n.2 del mondo Alexander Zverev al torneo Atp 500 di Pechino conquistando la semifinale: 4-6, 6-4 6-4 il punteggio a favore di Nole contro il tedesco.
A 39 anni, il fenomeno serbo allontana anche l’assalto di Zverev alla prima posizione del ranking al momento occupata da Sinner. Il tedesco sarebbe diventato numero 1 in caso di doppia vittoria a Pechino e Shanghai.
(Unioneonline)
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