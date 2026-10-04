Eterno Novak Djokovic. Il campione serbo ha battuto il n.2 del mondo Alexander Zverev al torneo Atp 500 di Pechino conquistando la semifinale: 4-6, 6-4 6-4 il punteggio a favore di Nole contro il tedesco. 

A 39 anni, il fenomeno serbo allontana anche l’assalto di Zverev alla prima posizione del ranking al momento occupata da Sinner. Il tedesco sarebbe diventato numero 1 in caso di doppia vittoria a Pechino e Shanghai.

(Unioneonline)

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