A due prove dal termine del 23° Rally Italia Sardegna, Oliver Solberg ed Elliott Edmondson, su Toyota Gr Yaris Rally1, guidano la classifica assoluta con un tempo di 3h03’40”80. Secondi, a 58”, i francesi Ogier-Landais, che precedono i finlandesi Pajari-Salminen (a 1’49”) in un podio virtuale tutto Toyota. Quarta posizione, a 2’39”3, per la Hyundai i20 N Rally1 del transalpini Fourmaux-Coria, alle cui spalle ci sono i britannici Evans-Martin (a 2’50”4), equipaggio Toyota che è al comando della classifica piloti iridata e che sta facendo una gara più conservativa. Con Pajari più defilato, costante sì ma senza guizzi, l’ultimo round del Campionato del Mondo Wrc è caratterizzato dagli assalti del giovane figlio d’arte Oliver Solberg, che nella prima stagione full time nel Wrc, si sta giocando il tutto per tutto pur di agguantare il titolo. Per riuscirci, dovrà vincere il Ris e fare incetta di punti sia nel Super Sunday (che mette in palio punti extra per i 5 equipaggi con la migliore somma di tempi) sia nella power stage, che sarà, come di consueto, il secondo passaggio sulla Sassari-Argentiera (7,10 km), l’ultima prova di oggi che partirà alle ore 14.15. Quei punti, però, fanno gola anche agli altri avversari della top5 nonché a Thierry Neuville, belga della Hyundai rientrato in gara oggi dopo l’errore di ieri sulla Coiluna-Loelle 2, dove per evitare una pietra, aveva toccato un albero e danneggiato gomma e fianco posteriore destro.

Fin qui, Solberg ha conquistato 5 speciali e chiuso al comando sia il giovedì sia il sabato. Ogier, secondo, ieri aveva firmato il miglior crono sulla Lerno 2 e la Coiluna 2. Neuville, invece, venerdì aveva vinto i due passaggi a Filigosu e la Monti di Alà 2 e chiuso al comando la prima tappa, ieri la Lerno 1 e oggi la Sassari-Argentiera 1. Fourmaux, invece, aveva siglato il miglior crono nei due passaggi sulla Tula-Erula di venerdì e ieri sulla Solorchè 2.

Italiani e sardi. A due prove dal termine, gli azzurri di Aci Team Italia Daprà-Guglielmetti (Skoda Fabia Rs Rally2) sono noni assoluti e sesti in Rally2, classe in cui corre anche il navigatore nuorese Paolo Cottu, alle note di Giuseppe Pozzo sulla Skoda Fabia Rs che al momento occupa la 32^ posizione assoluta.

Il primo equipaggio sardo, al 33° posto assoluto, è quello formato dal veterano Francesco Marrone, l’unico in 23 edizioni del Ris a essere sempre presente, navigato dal fidato Francesco Fresu su Skoda Fabia Evo Rally2. Giuseppe Bitti e Giuseppe Pirisinu, su Renault Clio Rally3 sono invece al 36° posto, mentre Tali-Libera seguono al 38° su Ford Fiesta Mk II Rally2. In 43^ posizione assoluta, ma primi tra le “due ruote motrici” con la Peugeot 208 Rally4, Gianluca Mara e Veronica Cottu. Al 46° posto Ledda-Mele su Opel Corsa Rally4 davanti alla Renault Clio Rs Line Rally5 dell’arburese Moreno Fosci, navigato da Angelo Tendas.

Alle 17 la cerimonia di premiazione nel Molo Dogana del porto di Alghero.

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