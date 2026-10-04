Oggi alle 16 si gioca la quarta giornata di Promozione. Nel girone A le capoliste Arborea e Selargius, a quota 9, sono attese da due trasferte insidiose contro Antiochense e Atletico Cagliari, entrambe a 6. Il Castiadas, terzo con 7 punti, riceve il Cus Cagliari, mentre il Vecchio Borgo Sant'Elia, anch'esso a 6, fa visita all'Arbus. In coda Tharros, Uta e Accademia Sulcitana, ancora a zero, cercano la prima vittoria contro Cannonau Jerzu Picchi, Samugheo e Sant'Elena. L'Uta non ha ancora segnato, la Sulcitana ha la peggior difesa con 12 reti subite.

Nel girone B il Montealma, primo a punteggio pieno con il miglior attacco (11 gol), ospita a Nulvi il Macomer. I padroni di casa dovranno fare a meno di Pintus. L'altra capolista, il Campanedda, imbattuto e senza reti subite, è di scena a Fonni. Macomerese-Castelsardo è una sfida tra squadre a quota 6, come il Coghinas, impegnato a Luogosanto. Il Li Punti, ultimo a -1 per due punti di penalizzazione, riceve l'Arzachena, che sarà senza Traore. Ovodda-Thiesi mette di fronte due squadre ancora a zero punti, con l'Ovodda che non ha ancora segnato. Chiude Buddusò-San Giorgio Perfugas.

Ant. Ser.

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