Sarà Stefano Boeri uno dei protagonisti di “ISOLE#2 – Paesaggi delle migrazioni e dell’accoglienza”, il convegno in programma venerdì 9 ottobre agli Ex Magazzini Ilva di Cala Gavetta, a La Maddalena. L’architetto interverrà nella conferenza introduttiva con una relazione dal titolo “L’arcipelago come metafora della buona politica”.

L’appuntamento, organizzato da AIAPP e Associazione Coast, metterà al centro il rapporto tra migrazioni, trasformazioni dei territori e progettazione del paesaggio, affrontando il tema dell’accoglienza attraverso il contributo di studiosi e progettisti italiani e internazionali. I lavori inizieranno alle 9.20, dopo la registrazione e gli accrediti previsti dalle 9, e proseguiranno sino alle 18. Il programma sarà articolato in tre panel: “Attraversare”, “Co-abitare” e “Radicare”. Al centro del confronto ci saranno le rotte migratorie, il diritto alla città e i cambiamenti sociali e ambientali che interessano il Mediterraneo. L’iniziativa punta a leggere le migrazioni non soltanto come fenomeno demografico e sociale, ma anche attraverso gli effetti prodotti sugli spazi, sulle comunità e sui paesaggi attraversati. Da qui la riflessione sul possibile ruolo della progettazione nella costruzione di nuovi modelli di convivenza e accoglienza.

La giornata maddalenina rappresenterà inoltre la prima tappa di un percorso che proseguirà con un workshop e con l’elaborazione del Manifesto di La Maddalena, documento destinato a raccogliere riflessioni e proposte emerse dal confronto.

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