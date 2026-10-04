L'Ilvamaddalena rimonta il Villasimius e si prende il terzo posto in solitaria. Nel posticipo della quarta giornata di Eccellenza i biancocelesti si impongono 2-1 e salgono a quota 8. Sono a due lunghezze dalla coppia di testa formata da Santa Teresa Gallura e Lanusei e uno sopra Atletico Uri e Bonorva.

La gara si sblocca solo allo scadere del primo tempo. Pochi minuti prima l'Ilva aveva sfiorato il vantaggio con un colpo di testa di Animobono, che aveva scheggiato la parte alta della traversa. Al primo minuto di recupero passa invece il Villasimius: Onano lascia partire un tiro imparabile da venticinque metri e supera Macchi.

Nella ripresa i padroni di casa ribaltano il risultato. Al 19' Casazza firma il pareggio, al 39' Contucci realizza il gol che vale tre punti. Per l'Ilvamaddalena, ancora imbattuta, è il secondo successo stagionale.

Resta invece a quota 4 il Villasimius, alla seconda sconfitta in campionato, in compagnia di Terralba, Villacidrese, Tortolì e Usinese.

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