Il Piemonte è ancora terra di conquista per la Pallacanestro Sennori. Dopo il blitz di domenica scorsa a Borgomanero, i biancoverdi si ripetono sul parquet del Don Bosco Crocetta Torino, violato col punteggio finale di 78-76. La squadra di Fabrizio Longano centra così il secondo successo in altrettante giornate di B Interregionale e si gode un avvio di stagione forse superiore alle aspettative.

Merito della solidità di un gruppo capace di giocare con personalità anche lontano da casa. Sennori conduce per larghi tratti e, soprattutto, trova le risorse per respingere i ripetuti tentativi di rimonta dei torinesi.

La cronaca. L’equilibrio domina nel primo tempo. Fabris e Sahud danno ritmo all’attacco biancoverde, mentre Crocetta risponde soprattutto con Randazzo e Okoro. Sennori conserva un piccolo margine e va negli spogliatoi avanti 39-35.

Al rientro la Klass prova a cambiare passo: la tripla di Biolchini vale il +10 sul 49-39, ma Torino reagisce e riduce progressivamente il divario fino al 50-48 della terza sirena. Nell’ultimo quarto arriva un nuovo strappo sardo: Sahud e Casu spingono Sennori sul +12, senza però riuscire a chiudere definitivamente i conti.

Crocetta si rifà sotto con Portannese e Perez e trasforma gli ultimi minuti in una volata. Puggioni trova una tripla pesante, Perez replica e Torino arriva fino al -1. Dalla lunetta Musso e Sahud raccolgono i punti necessari per conservare il comando, poi l’ultimo tentativo di Portannese per il sorpasso si spegne sul ferro.

Sennori può così festeggiare il 78-76 e il percorso netto dopo due trasferte. Puggioni chiude con 14 punti, Sahud con 12, mentre Fabris e Musso ne aggiungono 11 a testa. Dopo due trasferte consecutive, domenica 11 ottobre arriverà finalmente l’esordio casalingo contro Oleggio.

Don Bosco Crocetta Torino-Klass Sennori 76-78

Torino: Morino, Andreutti 5, Randazzo 15, Perez 15, Lachello 4, Romagnoli 2, Cellino, Conte, Antonietti 7, Percoco, Portannese 11, Okoro 15.

Sennori: Fabris 11, Puggioni 14, Sahud 12, Merella 8, Cabras 5, Casu 6, Musso 11, Busi, Kamate 4, Biolchini 7.

Parziali: 19-20; 16-19; 13-11; 28-28

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