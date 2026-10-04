Il Selargius è l'unica squadra a punteggio pieno e resta da solo in vetta al girone A di Promozione. Nella quarta giornata la formazione cagliaritana passa 2-1 sul campo dell'Atletico Cagliari (resta a 6 punti) e sale a quota 12. Approfitta così del mezzo passo falso dell'Arborea, fermata sull'1-1 a Sant'Antioco dall'Antiochense. Gli oristanesi restano imbattuti ma scivolano al secondo posto con 10 punti, a due lunghezze.

Alle loro spalle, a quota 9, c'è la Ferrini, vittorioso sabato 2-0 a Masainas. Lo raggiunge il Vecchio Borgo Sant'Elia, che espugna 2-1 il campo dell'Arbus, fermo a 4. Pari per il Castiadas, che non va oltre il 2-2 con il Cus Cagliari ma resta tra le imbattute, insieme a Selargius e Arborea. Per gli universitari è il secondo punto stagionale.

Goleada del Sant'Elena, che travolge 4-0 l'Accademia Sulcitana e aggancia a quota 7 Samugheo e Antiochense, salendo a 10 reti: è il secondo attacco dietro il Ferrini. Il Samugheo supera 3-1 l'Uta, che trova il primo gol in campionato ma resta a zero punti. Primo successo stagionale per il Cannonau Jerzu, corsaro 2-0 sul campo della Tharros: gli ogliastrini salgono a 5 punti.

In fondo alla classifica restano a zero punti tre squadre ancora senza vittorie dopo quattro giornate: la Tharros, penalizzata di un punto, l'Uta e l'Accademia Sulcitana. La Sulcitana ha la difesa più battuta del girone con 16 reti subite.

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